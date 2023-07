Moskwa do listy strat poniesionych podczas wojny w Ukrainie może dopisać kolejną już wyrzutnię systemu kierowanych rakiet ziemia-powietrze Tor. Sprzęt został namierzony, a następnie zaatakowany przez żołnierzy ze 128. Wydzielonej Górskiej Brygady Szturmowej Zakarpacia. Ukraińcy do jego wykrycia wykorzystali drona zwiadowczego Leleka-100. Bezzałogowiec zgromadził informacje, które następnie zostały przekazane dowództwu i użyte do przeprowadzenia precyzyjnego ataku.