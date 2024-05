Kolejny lot testowy rakiety Starship. Elon Musk mówi o terminie

Firma SpaceX, znana ze swojej innowacyjności i dążenia do przekraczania granic możliwości, tym razem postawiła sobie za główny cel pokonanie punktu, w którym pojazd kosmiczny najbardziej się nagrzewa podczas powrotu na Ziemię. Jest to wyjątkowo trudne zadanie, biorąc pod uwagę, że wejście w atmosferę to jeden z najbardziej niebezpiecznych momentów lotu - pojazd jest narażony na działanie ogromnych sił, a jednocześnie nagrzewa się do ekstremalnie wysokich temperatur.

Starship - czwarty lot testowy już niedług

Podczas ostatniego testowego lotu, który odbył się 14 marca br., rakieta Starship osiągnęła i przekroczyła umowną granicę przestrzeni kosmicznej. Wykonała szereg zaplanowanych wcześniej czynności, takich jak otwarcie luku ładunkowego, ale niestety uległa zniszczeniu podczas powrotu na Ziemię.

W ramach przygotowań do nadchodzącego testu, SpaceX przeprowadziła tzw. mokry test rakiety, polegający na napełnieniu zbiorników paliwem - ciekłym metanem, oraz utleniaczem - ciekłym tlenem. Firma poinformowała na portalu X, że "Próba przed czwartym startem ukończona".

Rakieta Starship to największa rakieta w historii lotów kosmicznych. Jej pierwszy stopień ma imponujące 70 metrów wysokości i jest napędzany przez 33 silniki Raptor, które łącznie generują moc dwukrotnie większą niż napęd używany w programie Apollo rakiety Saturn V.

Drugi stopień rakiety, przeznaczony do lotu kosmicznego, ma aż 50 metrów wysokości. Napędza go 6 silników Raptor, z których trzy są wykorzystywane do poruszania się w przestrzeni kosmicznej. Starship ma zdolność wyniesienia na niską orbitę okołoziemską aż 150 ton ładunku, co stanowi ponad siedmiokrotność ładowności rakiety nośnej Ariane.

Jedną z najważniejszych cech rakiety Starship, podobnie jak innych rakiet SpaceX, jest możliwość wielokrotnego użycia. Dodatkowo, rakieta może startować i lądować w różnych miejscach - na kosmodromie SpaceX, w Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy’ego oraz na specjalnych, oceanicznych jednostkach pływających.