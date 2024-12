Modernizacja latających ciężarówek polskiej armii. MON podpisało umowę

Samoloty transportowe C-295M, wyprodukowane przez hiszpańską firmę CASA (obecnie część Airbus Defence and Space), to jedne z najważniejszych maszyn wspierających logistykę i transport w polskich Siłach Powietrznych. Polska zakupiła pierwsze ich egzemplarze w 2001 r., a pierwszy samolot C-295M CASA wylądował w podkrakowskich Balicach latem 2023 r. Był to ważny moment dla polskiego lotnictwa transportowego, ponieważ dzięki zakupom z Zachodu armia mogła stopniowo rezygnować z wcześniej używanych radzieckich konstrukcji. Do 2013 roku flota C-295M wzrosła do 16 maszyn, co czyni Polskę jednym z największych użytkowników tego typu samolotów w NATO.