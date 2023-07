Kolejne wsparcie z Beneluksu. Tych transporterów potrzebują Ukraińcy

Kraje Beneluksu po raz kolejny potwierdziły swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie. W poniedziałek, 18 lipca ukazało się wspólne oświadczenie ministrów obrony Belgii, Luksemburga i Holandii, w którym politycy zobowiązali się do kontynuacji wsparcia Kijowa i poinformowali o nowej inicjatywie. Dotyczy ona przekazania wyremontowanych transporterów opancerzonych M113 , pochodzących z zapasów przemysłowych. O pojazdy tego typu prosiły Siły Zbrojne Ukrainy, na co zwraca uwagę serwis Militarny.

Jak już informowaliśmy, transportery M113 zostały opracowane w latach 60. na potrzeby armii Stanów Zjednoczonych, ale z biegiem czasu trafiły na wyposażenie wielu innych, zachodnich armii, a obecnie cieszą się sporą popularnością na całym świecie. Według serwisu Military Today M113 i jego warianty są używane w co najmniej 50 krajach. Transportery zaprojektowała firma FMC (Food Machinery Corp.) na bazie transporterów opancerzonych M59 i M75 z lat 50. XX wieku, jako pojazd, który miał przewozić oddziały piechoty blisko frontu.

W przypadku tych transporterów wykorzystano stop aluminium 5083 o jakości lotniczej, a pozostałe elementy wykonano ze stopów lekkich. W ten sposób pojazd chroni załogę zarówno przed ostrzałem z broni palnej, jak i przed odłamkami pocisków artyleryjskich. M113 może jednocześnie transportować do 11 pasażerów oraz dwóch członków załogi. Jego dużą zaletą jest podwozie gąsienicowe, które dobrze sobie radzi w terenie. Dodatkowo pojazd może poruszać się po wodzie. W tym przypadku jego maksymalna prędkość to ok. 6 km/h. Na lądzie M113 może osiągnąć prędkość sięgającą blisko 70 km/h. Podstawowym uzbrojeniem M113 jest uniwersalny karabin maszynowy M60 kalibru 7,62 × 51 mm oraz karabin maszynowy M2 kalibru 12,7 mm.