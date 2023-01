Kolejne T-90M dla Rosjan. Mówi się, że to najlepsze czołgi Putina

Jak donosi Army Recognition, w rosyjskim serwisie społecznościowym, na koncie państwowego koncernu obronnego Rostec pojawił się wpis informujący, że 12 stycznia rosyjska firma Uralvagonzavod dostarczyła kolejną partię czołgów T-90M dla rosyjskiej armii. Co istotne, stało się to niedługo po ogłoszeniu przez Polskę decyzji o przekazaniu obrońcom czołgów Leopard 2. T-90M mają trafić prosto na front. Przypominamy, co to za czołgi.