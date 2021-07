Kolejne problemy z F-35. Kilkadziesiąt maszyn uziemionych w bazach

Bezpartyjna instytucja kongresu GAO (Government Accountability Office), zajmującą się kontrolowaniem rządowych wydatków podała w swoim raporcie, że godzina lotu F-35 kosztuje 38 tys. dolarów (ok. 148 tys. złotych). Niedawno cena ta spadła do 33 tys. dolarów (ok. 129 tys. złotych).