Kolejna atrakcja na niebie. 1 grudnia zobaczysz nad Polską ISS

W ostatnim czasie regularnie mamy okazję obserwować przeloty satelitów Starlink , które wystrzeliwane są na orbitę przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX. 1 grudnia będziemy mogli podziwiać przelot ISS nad Polską. Stacja będzie widoczna aż dwukrotnie, choć to pierwszy przelot będzie stanowić lepszą okazję do obserwacji.

Pierwsza okazja do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nadarzy się 1 grudnia 2023 r. o godz. 16:41. Stacja przeleci z zachodu na wschód przez środek nieboskłonu. Będzie to długi przelot - potrwa ok. ośmiu minut. Jak podaje serwis Nocne Niebo, o tej porze niebo na zachodzie kraju może być jeszcze jasne, ale nie powinno to przeszkadzać w obserwacji przelotu ISS, która jest wyjątkowo jasnym obiektem, widocznym gołym okien nawet przed zapadnięciem całkowitego zmroku.