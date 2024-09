"Kokainowe hipopotamy". Sąd zdecydował, co dalej z ulubieńcami Pablo Escobara

Inwazyjne gatunki to organizmy, które zostały wprowadzone do nowego środowiska, gdzie nie występowały naturalnie. Ich obecność może prowadzić do poważnych zaburzeń ekosystemów. Wypierają one lokalne gatunki, co prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności. Dodatkowo zmieniają funkcjonowanie ekosystemów i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, jak to ma miejsce w przypadku barszczu Sosnowskiego. Ekspansja szopa pracza zagraża zarówno rodzimym gatunkom, jak i rolnictwu, powodując znaczne straty.