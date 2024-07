Hipopotamy nie pływają, ale potrafią latać. Tak jakby

W przypadku badania hipopotamów sprawa nie była łatwa. Mają one bowiem tendencję do przebywania blisko wody, a do tego są to zwierzęta niebezpieczne. Z tego względu trudno było o dobre warunki do prowadzenia obserwacji. Wnioski jednak są interesujące - hipopotamy potrafią oderwać się od ziemi na ok. 0,3 sekundy. Daleko nie polecą, ale jest mało kto spodziewałby się, że tak duże zwierzęta faktycznie przemieszczają się w taki sposób.