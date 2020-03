Kiedy jest Tłusty Czwartek 2020? Słodka data coraz bliżej

Tłusty Czwartek zgodnie z tradycją, odbywa się w ostatni czwartek przed Wielkim Postem. To właśnie tego dnia powinniśmy potraktować dietę z przymrużeniem oka i oddać się w pełni słodkim przyjemnościom. Sprawdź, kiedy w tym roku rozpocznie się pączkowe szaleństwo.

Tłusty Czwartek 2020 oznacza ostatki, czyli ostatni tydzień karnawału. Dla Chrześcijan jest to zapowiedź zbliżającego się Wielkiego Postu. Najsłodsze święto w roku tradycją sięga czasów starożytnego Rzymu. To właśnie tego dnia powinniśmy popuścić hamulce, a nasze wszelkie postanowienia dietetyczne potraktować mniej restrykcyjnie, niż ma to miejsce na co dzień. W końcu jak głosi jeden z przesądów, ten, kto nie zje tego dnia ani jednego pączka, nie może liczyć na szczęśliwą przyszłość.