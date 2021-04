Kryzys klimatyczny. "Te rejony wydają się na niego odporne"

Klimatolodzy cały czas dążą do udoskonalania modeli klimatycznych, które mają pomóc nam zrozumieć postępujące zmiany klimatyczne . Najnowsze badania prowadzone przez prof. Henka Dijkstrę i jego zespół doprowadziły do zaskakująco pozytywnych wniosków.

Opublikowane w czasopiśmie Science Advances wyniki wskazują, że szacunki dotyczące wzrostu poziomu mórz i oceanów w ciągu najbliższych 100 lat są ok. 25 proc. zawyżone .

Nowy model klimatyczny po raz pierwszy uwzględnił wiry oceaniczne, które zdaniem ekspertów mają ogromny wpływ na temperaturę wód, a do tej pory nie były brane pod uwagę.

Dodanie wirów oceanicznych do symulacji prowadzi do bardziej realistycznego odwzorowania temperatur wód otaczających Antarktydę, co ma kluczowe znaczenie dla określenia utraty masy pokrywy lodowej.