Katastrofa w Świętoszowie. Eskadra niemieckich Stukasów roztrzaskała się o ziemię

Hauptmann Walter Sigel ma powody do zadowolenia. Zwiad meteorologiczny donosi o doskonałych warunkach do przeprowadzenia pokazu. Podstawa chmur – 900 metrów. Poniżej czyste niebo. To doskonała wiadomość, bo dobra pogoda zapewni obserwującym pokazy wojskowym odpowiednią widoczność.

15 sierpnia 1939 roku do Neuhammer (obecnie Świętoszów koło Żagania) przybyło wielu ważnych oficerów Luftwaffe. Wśród gości jest Dowódca Lotnictwa do Zadań Specjalnych – generał Wolfram von Richtchofen. To kuzyn słynnego asa z czasów I wojny światowej, "Czerwonego Barona". Towarzyszy mu lotnicza elita III Rzeszy - jest generał Bruno Loerzer, legendarny as myśliwski, jest i Hugo Sperrle, który już niebawem zostanie mianowany feldmarszałkiem.