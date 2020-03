"Jedna z najokrutniejszych tortur”. Wytrzymałem aż 40 minut

Jeszcze zaczyna się przekształcać w coraz większy ból głowy 10 minut czy 20 lecie Dreszcze Zanim wejdziemy do komory i zrobi się nieprzyjemnie wyjaśnimy kilka kwestii Hałas to według światowej organizacji zdrowia współczesna zaraza i drugie najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia w Europie Według CB osób 70% Polaków odczuwa męczący hałas nie wiemy że hałas jest Ale przycisza też może być nieprzyjemna w tym pytaniem udałem się na Politechnikę warszawską Gdzie znajduje się w Komora w której jest wyjątkowo Można powiedzieć że Komora bezechowa to jest taka przestrzeń w której nie ma wpływu pomieszczenia na źródło dźwięku Mierzone więc mogę tylko powiedzieć że to powiesz Hałasu Twice 5 Co w praktyce oznacza 5 decybeli dla porównania szum liści to 20 W bibliotece wynosi około 40 decybeli kiedy wyjdziemy na ulicę mamy do czynienia z hałasem około 60 Już wiemy że komora bezechowa dosłownie połyka każdy dziś Zresztą łatwo to Prostym eksperymentem Kiedy balon pęka każdy wie jak mocno mi się echo Natomiast w komorze bezechowej To nieco inaczej może brzmieć posłucha To ty Ludzie którzy doświadczyli zamknięcia z tego typu miejscu podkreślają że ich zmysły maksymalnie się wyostrzył Według ekspertów Powoduje duże obciążenie dla Może być też niebezpieczny bo szybki powrót do hałasu może skończyć się nawet utratą słuchu A jak jest Spędziłem tam kilkadziesiąt minut Jak się później okazało do Tak naprawdę jestem tutaj zamknięty Dwóch minut i na razie nie jest źle Zobaczymy jak będzie troszkę później Mam wrażenie jakbym był Zamknięty w jakiejś małej Skrzyni Jakoś tak klaustrofobicznie człowiek się czuje jak nie ma światła i nie Dźwięku Że ja Ciało Hejka korozyjność jest to słyszę Jak pracuje żołądek i jelita Puknięcia piknięcia To wszystko z mojego ciała z Wewnątrz niepokój o którym wspominałem ten Czuję że zaczyna się przekształcać w coraz większy ból głowy Niemcy statek piknik minut 20 Wszystko staje się takie surrealistyczne Kolejnej Mocno się kręci w głowie Bo już siedzę tutaj za długo i zaczynam powoli Vario Ojej Powiem wam szczerze że to było coś niesamowitego Spędziłem tam Kilkadziesiąt min I to co przeżyłem gęsią skórkę czuję do teraz Kołacze mi serce Dziwne uczucie ogromny ból głowy cały czas miałem wrażenie że to pomieszczenie się Zmniejsza tak jak całe życie marzyłem o ciszy Tak Cisza może być jeszcze gorsza chyba niż h Przynajmniej ta ekstremalne