Katastrofa samolotu w Afganistanie. USA potwierdza: to wojskowy Bombardier E-11A

Rzecznik wojsk USA w Afganistanie potwierdził, że amerykański samolot Bombardier E-11A rozbił się w poniedziałek w górzystej prowincji Ghazni. Informacje na temat przyczyn katastrofy oraz losu załogi wciąż są nieznane.

Do katastrofy samolotu doszło w poniedziałek około godziny 13:00 czasu lokalnego, w górzystej prowincji Ghazni we wschodnim Afganistanie. Maszyna spadła w dystrykcie Dih Yak - terenie opanowanym przez Talibów. To właśnie oni, za pośrednictwem swojego rzecznika Zabihullaha Mudżahida wzięli odpowiedzialność za rzekome zestrzelenie samolotu. Ugrupowanie przekazało informacje o sporej liczbie ofiar, wśród których mieli znajdować się wysokiej rangi wojskowi.