Katastrofa klimatyczna? Milionerzy już wiedzą gdzie uciekną

Co zrobić, kiedy dojdzie do katastrofy klimatycznej, a miliony ludzi zaczną migrować po całym świecie? Gdzie osiedlić tych, którzy porzucą swoje dotychczasowe domostwa? Wydaje się, że znaleziono odpowiedź, a przynajmniej jedną z możliwych odpowiedzi.

Pływające budynki będą w sporej mierze zanurzone w wodzie. Podwodna część piramidy często będzie przeznaczona na magazyny i pomieszczenia techniczne. Jeżeli natomiast chodzi o obszar ponad linią wody, to jego rozmiar może wynosić do 30 m wysokości.

Co ciekawe, do środka piramid będą mogły wpływać różnego rodzaju statki. Pływające obiekty zostaną przeznaczane na centra handlowe, ogrody, domy i wszystko inne, co akurat może być potrzebne. Innymi słowy, ostatecznie dojdzie do tego, że powstaną z tego pływające miasta, złożone z piramid przyszłości.