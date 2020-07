Katastrofa ekologiczna nieunikniona? Naukowcy szacują: 710 mln ton plastiku do 2040 roku

Katastrofa ekologiczna spowodowana zanieczyszczeniem naszej planety tworzywami sztucznymi może być niemożliwa do opanowania, jeśli nic nie zrobimy - ostrzegają naukowcy. Eksperci szacują, że do 2040 roku na Ziemi może być nawet 710 mln ton plastiku.

Katastrofa ekologiczna to zjawisko, którego obawia się coraz więcej ludzi na całym świecie. Globalne ocieplenie, zanieczyszczenie powietrza oraz wody i lądu tworzywami sztucznymi to poważne problemy, z którymi muszą mierzyć się obrońcy naszej planety. Naukowcy ostrzegają, że jeżeli nie rozpoczniemy globalnych działań na rzecz ochrony środowiska, to Ziemię może czekać prawdziwe niebezpieczeństwo.

Eksperci na łamach czasopisma naukowego "Science" opublikowali niepokojące wyliczenia. Wynika z nich, że do 2040 roku na naszej planecie będzie 710 milionów ton plastiku. Co ciekawe, zdaniem uczonych jest to najbardziej optymistyczny scenariusz, który zakłada, że ilość zanieczyszczenia plastikiem zostanie zredukowana o 80 procent.

- Najistotniejszym wnioskiem naszej pracy jest to, że jeżeli nic nie zrobimy, problem zanieczyszczenia plastikiem stanie się niemożliwy do opanowania. Nic nierobienie jest nie do przyjęcia - komentuje dr Winnie Lau, współautorka badania. Ekspertka dodaje, że posiadamy obecnie wystarczającą wiedzę i narzędzia, aby przyczynić się do zahamowania zagrożenia.

Dr James Palardy uważa, że aby uniknąć nagromadzenia plastiku przekraczającego 710 milionów ton do 2040 roku, konieczne są skoordynowane globalne działania. Jego zdaniem, obecnie ciężko jest oszacować realne koszty zanieczyszczenia środowiska.