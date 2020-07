Katastrofa ekologiczna. Może dojść do wycieku ropy na niewyobrażalną skalę

FSO Safer w 2015 roku utknął w terminalu Ras Issa na Morzu Czerwonym na skutek wojny domowej w Jemenie. Przez 5 lat nie zwracał niczyjej uwagi, mimo że na jego pokładzie znajduje się prawe 1,5 mln baryłek ropy naftowej. W maju bieżącego roku zauważono, że maszyna zaczęła przeciekać, co grozi destabilizacją i rozlaniem ładunku po okolicy.

Jeśli do tego dojdzie, to możemy mówić o katastrofie ekologicznej na ogromną skalę. Ze statku może się wydostać ponad 4 razy więcej ropy naftowej niż na skutek katastrofy MT Exxon Valdez, która miała miejsce 1989 roku. Inger Andersen z ONZ zaapelowała, by podjąć natychmiastowe działania mające uchronić środowisko naturalne przed najgorszym.