Już możemy zapomnieć o prywatności? Niebezpieczna technologia nadchodzi

Idziesz sobie ulicą, bierzesz udział w proteście lub siedzisz w kawiarni. Ktoś z ukrycia robi ci zdjęcie. Dzięki aplikacji Clearview AI może dowiedzieć się o tobie praktycznie wszystkiego. Ogromne zagrożenie dla prywatności już działa.

Clearview ma w bazie danych aż trzy miliardy zdjęć, wynika z raportu New York Times. Jeśli do danych zdobytych poprzez przeczesywanie internetu dodać dane z policyjnych baz danych, to służby będą mogły zidentyfikować praktycznie każdą osobę. Nawet unikanie mediów społecznościowych nie pomoże się ukryć.