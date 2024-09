Jest znana dokładna data. Ziemię minie duża planetoida

We wtorek 17 września, w niewielkim jak na kosmiczne odległości dystansie, Ziemię minie obiekt, który może mieć nawet pół kilometra średnicy. Astronomowie nazwali go (2024 ON).

Planetoida znajdzie się najbliżej Ziemi dokładnie 17 września o godz. 12:19 polskiego czasu. Jej prędkość względem naszej planety to 8,88 km/s, czyli około 32 tys. km/h.

Bliskie spotkanie z planetoidą (2024 ON)

Planetoida minie nas w odległości 0,00668 jednostki astronomicznej, czyli o blisko 1 milion kilometrów. Jest to dwa i pół razy więcej niż dystans między Ziemią a Księżycem. Z tego powodu nie ma żadnego zagrożenia ze strony tego ciała niebieskiego.

Imponujące rozmiary obiektu

Średnica planetoidy szacowana jest na od 210 do 470 metrów. Codziennie Ziemię mijają asteroidy o różnych rozmiarach, niektóre nawet kilka razy w ciągu dnia. Najczęściej są to jednak obiekty dużo mniejsze, o średnicach kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów. W przypadku planetoidy (2024 ON) mamy do czynienia z obiektem, który może mieć nawet pół kilometra średnicy.

Zgodnie z informacjami z Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), w najbliższym roku nie zbliży się do nas żaden inny znany równie duży obiekt. 12 października planetoida 363027 (1998 ST27) o średnicy pół kilometra przeleci obok nas, lecz w odległości 3,5 miliona kilometrów.

Przyszłe zbliżenia planetoidy (2024 ON)

Obliczenia wskazują, że kolejne bliskie spotkania z planetoidą (2024 ON) będą miały miejsce w latach 2035, 2052, 2063, 2072, 2109, 2111 i 2120. Jednakże odległości te będą większe niż tegoroczna. Planetoida obiega Słońce co 3,7 roku i jest klasyfikowana jako obiekt bliski Ziemi (NEO) oraz potencjalnie niebezpieczna planetoida (PHA). Należy do asteroid grupy Apolla, które przecinają orbity Ziemi, Wenus, a nawet Merkurego.