Jest zaledwie kilka sztuk na całym świecie. Jeden z pojazdów zauważono w Ukrainie

"Niezwykle rzadkim pojazdem na uzbrojeniu ukraińskiej armii jest pojazd ratunkowy VRAC oparty na pojeździe opancerzonym Pegaso" - napisali eksperci prowadzący konto Ukraine Weapons Tracker. Dodali, że jest to egzemplarz przystosowany do ewakuacji medycznej. Z kolei ukraiński serwis Militarny zwrócił uwagę, że pojazd posiada ciemnozielone malowanie (oryginalnie ma biały kolor), co sugeruje, że jest wykorzystywany do celów wojskowych.