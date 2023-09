NEVA-B pomagał Rosjanom w monitorowaniu ruchu statków na Morzu Czarnym i wykrywaniu potencjalnych zagrożeń. Warto jednak zaznaczyć, że jest to rozwiązanie, które sprawdza się też w przypadku obserwacji rozległych, płaskich terenów i wykrywania celów naziemnych. Według Defence Blog NEVA-B może automatycznie przechwytywać i śledzić do 200 celów jednocześnie.

W przypadku dużych celów morskich, takich jak krążowniki oraz tankowce zasięg wykrywania wynosi 55 km, łodzi patrolowych i rakiet - do 35 km, a mniejszych celów - do 15 km. Jeśli chodzi o możliwości wykrywania celów lądowych, to dla dużych pojazdów, takich jak ciężarówki zasięg wynosi do 30 km, dla pojazdów typu SUV do 15 km, ludzi do 2 km.