Jeff Bezos oferuje NASA 2 miliardy dolarów w zamian za kontrakt

W liście otwartym do szefa NASA, Billa Nelsona, Bezos podkreśla, że środki, które oferuje agencji, nie mają być pożyczką o odroczonym czasie spłaty, tylko bezwzględną, bezzwrotną dotacją. Chodzi o to, by wspomóc agencję i pozwolić jej "nadrobić braki".