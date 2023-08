Jednak nie z Afryki. Skąd byli nasi przodkowie?

Choć najdawniejsze szczątki ludzi odnaleziono w Afryce, opisywana skamielina każe sądzić, że to wcale nie tam należy szukać początków naszej historii. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto twierdzą, że Anadoluvius turkae dowodzi, że przodkowie afrykańskich małp człekokształtnych i ludzi żyli w Europie wcześniej, niż pojawili się w Afryce.

– Nasze odkrycia sugerują ponadto, że człowiekowate nie tylko wyewoluowały w Europie Zachodniej i Środkowej, ale wręcz spędziły tam ponad pięć milionów lat, ewoluując i zajmując kolejne tereny, nim ostatecznie dotarły do Afryki, najpewniej w wyniku zmieniającego się środowiska – skomentował prof. David Begun z Uniwersytetu w Toronto.

Wnioski (przedstawione w artykule opublikowanym na łamach Communications Biology ) wynikają z faktu, że przedstawiciele tej grupy zwierząt, do której należy Anadoluvius turkae, spotykani są wyłącznie w Europie i Anatolii. I choć nie można wykluczyć teorii, że pojawili się na Starym Kontynencie po migracji z Afryki, jest to oceniane jako mało prawdopodobne.

– Nie mamy kości kończyn, ale sądząc po szczękach i zębach, Anadoluvius żył prawdopodobnie na otwartym terenie – powiedziała prof. Ayla Sevim Erol z Uniwersytetu w Ankarze. Dodała, że to odróżnia go od innych człekokształtnych małp, które preferowały siedliska leśne. Zęby sugerują ponadto dierę zawierającą twarde produkty ze źródeł lądowych, takich jak korzenie czy kłącza.

W związku z tym wszystkim naukowcy sugerują, że człekokształtne zwierzęta pochodzą z Europy i tam rozpoczęła się ich ewolucja. Dopiero jakieś siedem do dziewięciu milionów lat temu dotarły zaś do Afryki, wraz z wieloma innymi ssakami. Jak jednak zaznaczają, jest zbyt wcześnie, by potwierdzić tę tezę jednoznacznie i ostatecznie.