Jasny punkt nad Polską. Ten obiekt budzi obawy astronomów

BlueWalker 3 to interesujący obiekt, będący tak naprawdę prototypowym satelitą, który stanowi część systemu komunikacji 5G, opracowanego przez firmę AST SpaceMobile. Obiekt trafił na niską orbitę okołoziemską we wrześniu 2022 r. W momencie wystrzelenie był złożony, ale po dotarciu w docelowe miejsce, pokazał swoje prawdziwe rozmiary. Rozłożony BlueWalker 3 razem ze swoją anteną ma powierzchnię 64,3 m2. Już wcześniej serwis Nocne Niebo zwracał uwagę, że są to rozmiary, które można porównać do wielkości sporego, trzypokojowego mieszkania.