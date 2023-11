Jakich błędów nie popełnić przy wyborze internetu do domu?

Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do internetu. Jest dziś podstawowym medium w zdecydowanej większości gospodarstw domowych. Służy do pracy i zapewnia rozrywkę. Jednak by sieć spełniała swoje zadania, potrzebna dogłębnego przejrzenia ofert. Na co zwrócić uwagę?

Dobór prędkości internetu

Błyskawicznie działający internet to bez wątpienia zaleta, ale, wbrew pozorom, nie każdej osobie będzie potrzebna najwyższa możliwa prędkość. W najlepszych ofertach limitem jest 1 Gb/s, co pozwala na komfortowe korzystanie z sieci wielu osobom jednocześnie, a do tego na dużej liczbie urządzeń. Takie łącze sprawdzi się więc m.in. gdy w mieszkaniu internetu używają gracze. Wysoka prędkość sieci pozwoli im uzyskiwać szybkie i stabilne połączenie z serwerami, na których oddają się rozgrywce w trybie wieloosobowym.

Wszędzie tam, gdzie internet będzie służył do wykonywania mniej obciążających łącze czynności, wystarczy limit na poziomie 600 Mb/s lub nawet 300 Mb/s. Taka prędkość pozwala na korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie i to przez kilka osób. Są to wartości optymalne dla użytkowników potrzebujących dostępu do sieci, by pracować zdalnie (np. prowadzić wideorozmowy), oglądać w wysokiej jakości filmy z portali streamingowych oraz bez przeszkód korzystać z mediów społecznościowych.

Wraz ze spadkiem maksymalnej prędkości, obniża się cena abonamentu za internet. Nie zawsze jednak warto kierować się tylko portfelem. Wyjątkowo tanie oferty, w których sieć działa z szybkością 50 Mb/s lub nawet niższą, mogą rozczarować. Takie przyłączenie nie pozwoli nie tylko na komfortowe granie czy oglądanie filmów w jakości 4K, ale niekiedy też na szybkie otwieranie stron internetowych. Przy tak niskiej przepustowości problemem będzie także korzystanie z internetu na więcej niż jednym urządzeniu.

Bezprzewodowy czy stacjonarny, czyli kwestia limitu danych

Usługa dająca dostęp do sieci może, ale nie musi być związana z limitem gigabajtów do wykorzystania. Co ważne, nawet jeśli internet bezprzewodowy cechują pewne ograniczenia, niekoniecznie będą one problemem dla danej osoby. Dobrym przykładem są pakiety dostępne w Play. W ramach umowy użytkownicy mają do dyspozycji ilość danych z powodzeniem wystarczającą do pracy i rozrywki. Co więcej, dostarczany wraz z kartą SIM router to poręczne urządzenie, które z łatwością można ze sobą zabrać z domu np. na wakacje.

Mobilny internet dla wielu osób to jedyne źródło dostępu do sieci. Nie wszystkim jednak wystarczy. Niektóre aktywności, w tym, ponownie, streaming gier i wideo, wymagają dostępu do nielimitowanego przyłącza internetowego. Osoby, dla których sieć WWW nie jest jedyną rozrywką, mogą przemyśleć również wykupienie usługi dającej dostęp zarówno do nielimitowanego internetu, jak i telewizji. Takie pakiety, liczące ponad sto kanałów oraz promocyjne zniżki na stacje tematyczne i serwisy streamingowe, oferuje Play.

Internet do domu – z routerem czy bez?

W sklepach sprzedawane są różnej klasy urządzenia sieciowe, dzięki czemu nie trzeba polegać wyłącznie na tym, co daje dostawca internetu. Zakup routera na własną rękę to dobry pomysł, ale nie dla wszystkich. By właściwie dobrać urządzenie, potrzebna jest przynajmniej dostateczna wiedza o infrastrukturze sieciowej. Wszyscy, którzy ją mają, mogą wybrać ofertę montażu łącza, ale bez urządzenia proponowanego przez operatora.

Kompatybilność ze światłowodem lub LAN, liczba pasm służących do transmisji danych czy też kategorie sieci to kwestie, na których nie każdy musi się znać. W takiej sytuacji lepiej jednak nie ryzykować i wybrać ofertę internetu wraz z routerem. Dzięki temu zyskuje się pewność, że sieć będzie działała bez zarzutów. Dodatkowo w ten sposób można czasem zaoszczędzić. Dobry przykład stanowi oferta Play, w której końcowa cena urządzeń opłacanych w ratach jest znacznie niższa niż w sprzedaży detalicznej.

Materiał sponsorowany przez Play