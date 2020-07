WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Jaki telewizor kupić? Poradnik Jaki rozmiar ekranu będzie odpowiedni? Jaką matrycę wybrać – LED czy OLED? Czy warto kupić telewizor 4K? Odpowiadamy na najczęstsze pytania, które pojawiają się przy okazji zakupu nowego telewizora. Jaki rozmiar ekranu wybrać? Długość przekątnej ekranu to jeden z najważniejszych parametrów, którym kierują się osoby wybierające nowy telewizor. W tym przypadku nie zawsze sprawdza się zasada „im więcej, tym lepiej". Rozmiar telewizora powinien być dopasowany do wielkości mieszczenia. Im większy telewizor, tym dalej powinieneś usiąść, by komfortowo oglądać wyświetlany obraz. Ważna jest nie tylko wielkość przekątnej, ale także rozdzielczość obrazu: • 43" ‒ zalecana odległość: 1,75 m (obraz Full HD), 0,9 m (obraz 4K)

• 49” ‒ zalecana odległość: 2 m (obraz Full HD), 1 m (obraz 4K)

• 55” ‒ zalecana odległość: 2,2 m (obraz Full HD), 1,1 m (obraz 4K)

• 65” ‒ zalecana odległość: 2,6 m (obraz Full HD), 1,3 m (obraz 4K)

• 75” ‒ zalecana odległość: 3,0 m (obraz Full HD), 1,5 m (obraz 4K)

• 85" ‒ zalecana odległość: 3,4 m (obraz Full HD), 1,7 m (obraz 4K) Rozdzielczość – Full HD czy 4K? Drugim istotnym parametrem ekranu telewizora jest rozdzielczość. Określa ona liczbę pikseli, która może zostać wyświetlona przez urządzenie. Piksele to miniaturowe punkty, z których budowany jest obraz. Im więcej pikseli zostanie użytych, tym bardziej szczegółowy będzie obraz. Rozdzielczość wyrażana jest według wzoru Y x X. Y oznacza liczbę linii pikseli wyświetlanych w poziomie, a X – w pionie. Do niedawna najpopularniejsze na rynku były telewizory wyświetlające obraz w rozdzielczość HD: 1280 × 720 (720i lub 720p) oraz 1920 × 1080 pikseli (1080p – Full HD, lub 1080i). W jakości HD nadaje obecnie ponad 150 polskich stacji telewizyjnych, ta rozdzielczość dominuje również w serwisach streamingowych, takich jak Netflix czy HBO GO. Telewizory HD to najlepsza propozycja dla widzów, którzy poszukują urządzenia do codziennego oglądania telewizji. Następcą rozdzielczości HD jest rozdzielczość 4K. Nazwa pochodzi od 4 tysięcy poziomych linii pikseli. ‒ telewizory 4K są w stanie wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli, czyli cztery razy większej niż Full HD (1920 × 1080 pikseli). W efekcie powstaje ostry i szczegółowy obraz. Technologia 4K w połączeniu z trybem HDR (High Dynamic Range), zapewnia nieosiągalny do tej pory kontrast oraz niezwykle nasycone, a jednocześnie realistyczne barwy. 4K to stosunkowo nowa technologia na polskim rynku – krajowi nadawcy dopiero prowadzą pracę nad jej wdrożeniem. Jak na razie w ofercie telewizyjnej dostępne są tylko pojedyncze kanały z treściami w tej rozdzielczości. Coraz więcej filmów i seriali w jakości 4K dostępnych jest za to w ofercie platform streamingowych. Aby komfortowo korzystać z tego typu treści, poza odpowiedni telewizorem należy dysponować także wystarczająco szybkim łączem internetowym. Materiały w jakości 4K dostępne są także na płytach Ultra HD Blu-ray. W tej rozdzielczości mogą być wyświetlane także niektóre najnowsze gry na PlayStation 4 PRO czy Xbox One. Telewizory 4K to propozycja dla widzów, którym zależy na rozrywce na najwyższym poziomie. Telewizor LED czy OLED – jak model wybrać? Kolejną ważną kwestią jest typ matrycy. Obecnie na rynku najpopularniejsze są telewizory LED czy OLED. Czym się różnią? Matryca LED zbudowana jest z komórek z ciekłym kryształem, które pod wpływem elektrod wyświetlają obraz. Aby był on widoczny dla ludzkiego oka, musi zostać podświetlony za pomocą diod LED, które umieszczane są pod całą powierzchnią matrycy lub na jej krawędziach. Technologia LED jest sprawdzonym i popularny rozwiązaniem – dzięki temu telewizory z matrycą LED są tańsze od urządzeń z matrycą OLED. Matryca OLED jest w stanie samodzielnie wytwarzać światło i w przeciwieństwie do matrycy LED nie wymaga dodatkowego podświetlenia. Jest to możliwe dzięki użyciu diod zbudowanych ze związków organicznych (stąd nazwa OLED). Matryce tego tupu zapewniają niezwykle głęboką czerń i niezwykle intensywne barwy. Każdy piksel zapala się i gaśnie autonomicznie, a czas krótki czas reakcji matrycy zapewnia płynny obraz.