Jaka jest najinteligentniejsza rasa psów? Naukowcy postanowili to sprawdzić

Psy zaliczane są do grona najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Jest to jednak bardzo zróżnicowana grupa pod względem genetyczny i fenotypowym, tworzona przez wiele ras. Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach postanowili sprawdzić, czy w ich obrębie występują znaczne różnice w cechach poznawczych, świadczących o inteligencji.

Na łamach czasopisma naukowego "Scientific Reports" ukazało się badanie sprawdzające inteligencję naszych pupili. Grupa ekspertów zwróciła uwagę na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi rasami psów, a nie grupami ras, jak miało to miejsce we wcześniejszych analizach. Badacze skupili się na dziedziczeniu takich cech poznawczych jak zdolność rozwiązywania problemów, poznanie społeczne, kontrola procesów hamowania i pamięć.

Jaka rasa psów jest najinteligentniejsza?

W badaniu, którego celem było "zapewnienie większej jasności co do różnic między rasami w zakresie cech poznawczych u psów" uwzględniono łącznie 13 ras. Naukowcy wykorzystali test poznawczy smartDOG. Zastosowali go w przypadku 2352 dorosłych psów domowych (Canis familiaris) w okresie od marca 2016 do lutego 2022 r. Psy, które brały udział w badaniu, musiały być zainteresowane współpracą w zamian za nagrody w postaci jedzenia oraz nie wykazywać agresji wobec ludzi.

Analizy ograniczono do zwierzaków w wieku od roku do 8 lat, ponieważ zdaniem ekspertów cechy poznawcze mogą nie być w pełni rozwinięte u młodszych psów, a starsze psy mogą doświadczać pogorszenia funkcji poznawczych. Naukowcy wyjaśnili też, że w badaniu uwzględniono tylko rasy psów z co najmniej 40 osobnikami przebadanymi na rasę. Dało to ostateczną wielkość próby 1002 psów reprezentujących 13 ras, w tym jedną kategorię składającą się z ras mieszanych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

ZOBACZ TAKŻE: Kamienie milowe w technologii - rozmowa z dr. Tomaszem Rożkiem

Większość psów należała do osób prywatnych, które wyraziły zgodę na udział ich pupila w "teście na inteligencję". Testy polegały na rozwiązywaniu różnych zadań poznawczych i behawioralnych, w których nagrodami były przysmaki lub zabawki, jeśli dla danego psa była to większa motywacja do podjęcia określonych działań. Sprawdzano m.in. umiejętność odczytywania ludzkich gestów, niezależność psów (kiedy przychodziły po pomoc człowieka, kiedy nie mogły otworzyć zamkniętego pojemnika z jedzeniem), czy zachowanie podczas zadania o nazwie V-objazd. Polegało ono na tym, że pies musiał obejść przezroczyste ogrodzenie w kształcie litery V, aby uzyskać dostęp do nagrody.

W teście smartDOG na prowadzenie wysunął się owczarek belgijski malinois, który zdobył 35 na 39 możliwych punktów. Na drugim miejscu uplasował się border collie z 26 punktami, a zaraz za nim hovawart z 25 punktami. Warto jednak zaznaczyć, że badania nie mają charakteru reprezentatywnego dla całej populacji psów. Można je jednak traktować jako punkt wyjścia do tworzenia profili poznawczych specyficznych dla danej rasy lub też, jako inspirację do kolejnych analiz.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski