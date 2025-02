Pomimo narracji propagandowej Moskwy, rosyjscy wojskowi i analitycy mają świadomość, jaki jest faktyczny potencjał zachodnich sił zbrojnych. Dość wspomnieć, że pod koniec 2021 r. rosyjski ekspert ds. obronności Rusłan Puchow stwierdził w rozmowie z serwisem internetowym dziennika "Moskowskij Komsomolec", że "polska armia z roku na rok jest coraz silniejsza". Zaznaczył też, że Polska od 2005 r. zwiększa wydatki na obronność. Wyjaśniał, że nasz kraj może sobie na to pozwolić dzięki stabilnej gospodarce.

Poprzedni minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 32 myśliwców F-35 . Pierwsze maszyny trafią do Polski w latach 2026-2030. Polska wydała na ten cel 4,6 mld dolarów. F-35 to nowoczesne myśliwce wielozadaniowe, które osiągają prędkość 1,8 Ma.

Pod koniec ub.r. pojawiła się informacja, że polska armia planuje przyjąć 23 tys. nowych żołnierzy w 2025 r., współpracując z Ochotniczymi Hufcami Pracy. OHP przygotowuje młodych ludzi do zawodów potrzebnych w wojsku, co ma na celu zapewnienie im stabilnego zatrudnienia i rozwoju zawodowego. To działanie ma pomóc w zwiększeniu liczebności i efektywności polskich sił zbrojnych.