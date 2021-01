Jak przyspieszyć Windows 10? Triki, które usprawnią pracę

Jak przyspieszyć Windows 10?

Na początku warto sprawdzić, czy w tle nie działa zbyt wiele programów , których aktualnie nie używamy. Zbyt wiele aplikacji może obciążać zasoby komputera, co najczęściej oznacza spowolnienie jego działania. Aby je wyłączyć, należy:

Warto też wspomnieć, że niektóre programy antywirusowe mocno spowalniają działanie systemu Windows 10 . Z korzystania z tego typu programu raczej nie możemy zrezygnować, ale zawsze możemy wymienić go na inny, który będzie pochłaniał mniej zasobów systemowych.

Jeśli z tego lub innego powodu nie jesteście zadowoleni ze swojego antywirusa - zajrzyjcie do naszego rankingu bezpłatnych programów antywirusowych .

Jeśli system zwykle działa dobrze, ale nagle spowolnił, to być może w tle aktualizuje się jakieś oprogramowanie . Może to być system Windows 10 lub np. program antywirusowy. Aktualizację systemu możemy sprawdzić w ustawieniach systemowych. Spowalniać działanie systemu może również synchronizacja plików z chmurą, np. przez usługę OneDrive , która w systemie Windows 10 jest domyślnie włączona.

A może wirus?

Kolejny problem, który może skutkować spowolnieniem działania systemu Windows, to złośliwe oprogramowanie. Mogą to być np. programy do kopania kryptowalut, tzw. malware, trojany czy inne szkodliwe programy.