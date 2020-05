Jak odzyskać usunięte pliki z komputera? Kilka cennych wskazówek

Zanim zaczniemy głowić się nad tym, jak odzyskać usunięte pliki warto sprawdzić, czy nie mamy ich w Koszu. Wystarczy kliknąć ikonę Kosza na pulpicie naszego komputera i go przeszukać. Jeśli uda nam się znaleźć poszukiwany dokument, musimy go zaznaczyć i przeciągnąć z powrotem na Pulpit lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Przywróć". Metoda ta działa zarówno na urządzeniach z systemem Windows jak i Mac OS. Jednak co w sytuacji, kiedy naszego pliku nie ma w koszu? Czy da się go odzyskać?