Jak dzwonić z komputera? Prosty i szybki sposób na dzwonienie z komputera

Epidemia koronawirusa w Polsce może jeszcze na długo zatrzymać nas w domu. Do 6 kwietnia zanotowano ponad 4000 przypadków zakażeń w naszym kraju . Na razie wciąż nie wiadomo, jak długo potrwa światowa pandemia , więc musimy dopasować się do nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jedną z przeszkód może być utrudniony kontakt z bliskimi lub współpracownikami. Dzwonienie z komputera na telefon może być sporym ułatwieniem w tej sytuacji.

Kontaktowanie się za darmo ze znajomymi, którzy mieszkają np. za granicą to nic trudnego. Obecnie bardzo często wystarczy jedynie instalacja aplikacji oraz dostęp do internetu, by za darmo wykonać połączenie. Te same rozwiązania możemy zastosować w obecnej sytuacji do kontaktu z bliski czy współpracownikami, z którymi przez pandemię COVID-19 nie możemy spotkać się "na żywo".