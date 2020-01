WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 1 e-zdrowie Klaudia Stawska 01-01-2020 (11:22) Jak działa e-recepta i jak ją zrealizować? Od 8 stycznia koniec z papierami Od 8 stycznia papierowe recepty przestaną obowiązywać. Zamiast nich lekarze będą mieli obowiązek wydawać e-receptę, którą "zawsze będziemy mieli pod ręką" - komentuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie E-recepta już 8 stycznia zastąpi tą tradycyjną (Materiał prasowy) - Od 8 stycznia e-recepty staną się powszechne w całym kraju. Ale już dziś mamy wystawionych ponad 50 milionów recept elektronicznych - wyjaśniał Andrusiewicz w rozmowie z TVN24. Jak działa e-recepta i jaką ją zrealizować? Od 8 stycznia każdy lekarz będzie wystawiał e-receptę elektronicznie. Pacjent może otrzymać wiadomością SMS lub mailowo. e-recepta na SMS - pacjent otrzyma wiadomość z 4-cyfrowym kodem. W aptece wystarczy podać kod z SMS-a wraz z numerem PESEL osoby, dla której kupowany będzie lek

- pacjent otrzyma wiadomość z 4-cyfrowym kodem. W aptece wystarczy podać kod z SMS-a wraz z numerem PESEL osoby, dla której kupowany będzie lek e-recepta na e-mail - w tym przypadku pacjent otrzyma wiadomość e-mail z załączonym plikiem PDF z informacją o e-recepcie. W wiadomości będzie również kod, który farmaceuta może zeskanować w aptece. - Jeżeli chcemy otrzymywać SMS-y i maile, czyli korzystać w pełni z dobrodziejstwa e-recepty, wówczas powinniśmy założyć sobie Internetowe Konto Pacjenta - zaznaczył Andrusiewicz. W innym wypadku lekarz może również wydrukować e-receptę, którą można będzie okazać w aptece. W rzadkich przypadkach lekarz wciąż może wydać tradycyjną receptę. Będzie to miało miejsce np. w przypadku awarii systemu e-zdrowie czy braku dostępu do internetu. Zobacz też: E-recepta od 8 stycznia. Minister tłumaczy, co trzeba zrobić Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta? W tym celu należy wejść na stronę www.pacjent.gov.pl i w zakładce "Moje konto" podać numer telefonu i/lub adres e-mail. Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdziemy również inne przydatne informacje, jak chociażby o liście przyjmowanych leków oraz ich dawkowaniu. E-recepta może być wystawiana po konsultacji z lekarzem, ale bez konieczności odwiedzenia gabinetu. Dodatkowo jest czytelniejsza i nie da się jej zniszczyć ani zgubić. Rzecznik przypomina też, że każda e-recepta dotyczy jednego leku, ale możliwe jest również wydanie recept zbiorczych w postaci pakietów. W takim wypadku e-recepta przyniesie dodatkowe korzyści, ponieważ każdy lek może być kupiony w innej aptece, bez konieczności przepisywania recepty. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne