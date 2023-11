Jądro Ziemi się zmienia. Coś na nim powstaje

Skorupa ziemska składa się z płyt tektonicznych. Te ścierają się ze sobą i przesuwają się względem siebie. Przez miliardy lat tworzące się w ten sposób szczeliny pozwalały wodzie dostawać się do jądra planety. Kiedy woda dociera do granicy jądra i płaszcza (czyli ok. 2,9 tys. km pod powierzchnią), dochodzi do potężnej reakcji chemicznej, w wyniku której do dolnego płaszcza transportowana jest krzemionka.