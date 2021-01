Izrael. Sztuczna rogówka wszczepiona do oka mężczyzny. Pacjent odzyskał wzrok

Jak informuje serwis "The Times of Israel", 78-letni Jamal Furani z Hajfy odzyskał wzrok po wszczepieniu mu sztucznej rogówki opracowanej przez startup CorNeat Vision. Jest on pierwszym pacjentem w historii, któremu zaaplikowano produkt o nazwie KPro , zaprojektowany przez izraelską firmę zajmującą się implantami biomimetycznymi.

- Obserwowanie, jak kolega z łatwością wszczepia pacjentowi CorNeat KPro oraz patrzenie na to, jak odzyskuje on wzrok, było niezwykle elektryzujące i poruszające. W pokoju było bardzo dużo łez szczęścia, to efekty naszej ciężkiej pracy - powiedział dr Litvin. - To bardzo ważny kamień milowy dla CorNeat Vision, kluczowy w naszej podróży. Chcemy w ten sposób umożliwić ludziom na całym świecie pełne wykorzystanie ich potencjału widzenia - dodał.