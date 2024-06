Dziwne światła w kosmosie. Naukowcy nie są pewni, co znaleźli

Z uwagi na fakt, iż Jowisz otrzymuje tylko 4 proc. promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi, naukowcy stwierdzili, że blask musi być równomiernie rozłożony – czytamy. W związku z tym postanowili dokładniej zbadać rozmieszczenie kationów H3+ w dolnej jonosferze. Wyniki badań zaskoczyły naukowców , bowiem okazało się, że choć dominującym mechanizmem, który odpowiada za jonizację wodoru jest światło słoneczne, to w gazie jest coś innego, co powoduje pojawianie się dziwnych kształtów widocznych przez JWST.

Uczeni nie wykluczają, że może to wynikać z nakładania się warstw atmosfery Jowisza, co powoduje oddziaływanie w złożony i nieznany dotąd sposób. Aby jednak mieć pewność, co dokładnie dzieje się w atmosferze gigantycznej planety, potrzeba dodatkowych obserwacji i analiz. Astronomowie podkreślają jednak, że warto to zrobić, gdyż do tej pory nauka pomijała ważny aspekt pogody na Jowiszu, opierając się na założeniu, że nie ma tam nic do zobaczenia – co było błędem.