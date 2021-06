ISS nad Polską. Niezwykły przelot zobaczą tylko nieliczni

Już 10 czerwca ok. 11:37 pierwsi mieszkańcy Polski zobaczą częściowe zaćmienie Słońca, które potrwa do ok. 13:52. Zaćmienie będzie można obserwować z każdego miejsca w Polsce - oczywiście pamiętając o odpowiednich zabezpieczeniach. Jednak temu wydarzeniu będzie towarzyszyć jeszcze jedna "niespodzianka".