ISS: Dostawa żywności Rosjan opóźniona. Z pomocą ruszyli Amerykanie

Według serwisu RT Rosja planowała wystrzelić żywność na pokładzie rakiety Roscosmos Progress MS-16 11 grudnia 2020 roku. Misja niestety została opóźniona i jej start przełożono dopiero na 15 lutego, czyli dwa miesiące później. To długo, jeśli w grę wchodzi żywność niezbędna do przeżycia w i tak ekstremalnych warunkach.

- Kiedy poprosiliśmy Amerykanów o dostarczenie naszych racji na statek kosmiczny, powiedzieli nam, że mają już wystarczająco duże zapasy żywności, a nasi astronauci powinni korzystać z ich produktów - powiedział Alexander Agureev, kierownik ds. Żywienia w Rosyjskiej Akademii Nauk „Institute of Biomedical Problems” w rozmowie z RT.

Co ciekawe, rosyjscy urzędnicy wykorzystali ten moment, aby skrytykować warunki panujące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej . Ich zdaniem zaczęły szybko się pogarszać.

- Do 2025 roku Rosja ma obowiązek uczestniczyć w programie ISS - powiedział rosyjskiej Akademii Nauk Władimir Sołowjow, zastępca dyrektora generalnego Korporacji Rakietowo-Kosmicznej Energia. Dodał: istnieje już szereg elementów, które zostały poważnie uszkodzone i nie działają. Wielu z nich nie można wymienić. Po 2025 roku przewidujemy lawinową awarię licznych elementów na pokładzie ISS .

Dostawy na ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest regularnie zaopatrywana w żywność, aparaturę badawczą czy niezbędne materiały i części zapasowe. Misje tego typu przebiegają w podobny sposób do misji załogowych. Statek towarowy jest wynoszony na orbitę przy pomocy rakiety nośnej np. Falcon 9, a następnie dokuje do ISS, gdzie dochodzi do jego rozładunku. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych czynności statek odłącza się i wraca na Ziemię.