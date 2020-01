Iran: W Boeinga uderzyły dwa pociski. Nowe wideo odsłania zaskakujące fakty

Ukraiński samolot, który rozbił się w Iranie, został uderzony dwoma pociskami. Rakiety nie strąciły go od razu. Pojazd kontynuował lot przez kilka minut i próbował wrócić na lotnisko. Widać to na nowym nagraniu, które opublikował "New York Times".

Nowe nagranie z katastrofy ukraińskiego samolotu w Iranie (East News, Fot: Ahmad Halabisaz/Xinhua News/East News)

Wideo pokazuje, że dwa pociski uderzyły w samolot Ukraine International Airlines, który rozbił się krótko po starcie z lotniska w Teheranie 8 stycznia 2020 roku.

Iran: Nagranie odsłania nowe fakty

Wszystko wskazuje na to, że wideo pochodzi z kamery monitoringu zamieszczonej na dachu budynku w pobliżu miejsca uderzenia samolotu. Nagranie zostało opublikowane na portalu YouTube przez użytkownika z Iranu. Zespół śledczy New York Times uznał je za prawdziwe.

Na nagraniu widać jak w samolot uderza pocisk, który wywołał małą eksplozję. Po 20 sekundach w pojazd uderza kolejna rakieta. Żaden z pocisków nie strącił samolotu od razu. Przez kilka minut kontynuował on lot i próbował wrócić na lotnisko. Ostatecznie spadł na ziemię. W katastrofie zginęli wszyscy przebywający na jego pokładzie – łącznie 176 osób.

Iran: Wojsko zestrzeliło samolot

Katastrofa samolotu miała miejsce kilka godzin po tym, jak Iran ostrzelał dwie bazy wojskowe w Iraku. Początkowo Irańczycy zaprzeczali, jakoby mieli zestrzelić pojazd. Dopiero później przyznali się do całego zajścia, ale wskazywali, że samolot zestrzelono przez ludzki błąd. W tłumaczeniach zaznaczali, że wojsko znajdowało się w stanie gotowości ze względu na obawy przed działaniami odwetowymi ze strony USA.