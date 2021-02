Iran rozpoczął produkcję uranu. Eksperci: może być używany do produkcji broni jądrowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że "Iran rozpoczął produkcję uranu metalicznego, aby wykorzystać go jako paliwo do jednego ze swoich reaktorów".

Agencja podkreśla, że temat jest bardzo wrażliwy, ponieważ, mimo zapewnień Teheranu, że posłuży on do wyrobu paliwa, faktem jest, że dzięki niemu kraj może rozpocząć produkcję broni atomowej. Iran zapewnił, że produkcja uranu metalicznego ma na celu wytworzenie paliwa w ramach projektów badawczych.

Rozpoczęcie produkcji uranu metalicznego to jednak niepierwsze naruszenie umowy ze strony Iranu. Nieco ponad miesiąc temu, państwo wznowiło wzbogacanie uranu do 20 proc. I chociaż do 90 proc. koniecznych do wyprodukowania bomby atomowej, to wciąż daleko, to jednak USA zdecydowało się na przywrócenie sankcji wobec Teheranu.