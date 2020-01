Iran o broni nuklearnej i USA. Hasan Rowhani: "Nie popełniajce ich błędu"

Prezydent Iranu Hasan Rowhani zapewnił, że jego kraj nie dąży do posiadania broni nuklearnej. Polityk zaapelował także do przywódców europejskich państw, aby nie powtórzyli błędu USA i nie naruszali porozumienia z Iranem.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani za pośrednictwem swojej strony internetowej wypowiedział się na temat planów dotyczących posiadania broni nuklearnej oraz zaapelował do europejskich państw o to, by nie powtarzały tych samych błędów co Stany Zjednoczone.