Naukowcy odkryli nową baterię. Może być zasilana odpadami nuklearnymi

Naukowcy widzą potencjał w wykorzystaniu tej technologii w miejscach, gdzie produkowane są odpady jądrowe. "Jesteśmy w stanie pozyskać coś, co jest uważane za odpad, i przekształcić to w skarb" - wyjaśnił w komunikacie uczelni Raymond Cao z Uniwersytetu Stanowego w Ohio.

Naukowcy w USA wykorzystali promieniowanie gamma emitowane przez odpady nuklearne do wytworzenia wystarczającej ilości energii do zasilania mikroprocesorów. Ten rodzaj energii jest obecnie ograniczony do małych czujników, ale zespół uważa, że ​​można go zwiększyć. Około 10 procent światowego zapotrzebowania na energię jest obecnie zaspokajane przez energię jądrową, alternatywę dla paliw kopalnych, na których tradycyjnie polegaliśmy. Jeśli naukowcy będą w stanie wykorzystać jego odpady, może stać się bardziej atrakcyjną opcją.