Indie mówią dość: koniec z kryptowalutami i ich kopaniem. Nikt nie ma tak surowego podejścia

O planach Indii donosi agencja Reutera. Nielegalne miałoby być wszystko, co związane z kryptowalutami.

Niewątpliwie kryptowaluty mają wpływ na daną sytuację w kraju. Dobrym przykładem może być Iran, który stał się "ziemią obiecaną" dla wirtualnych górników . Wszystko za sprawą taniego prądu. Olbrzymie zainteresowanie doprowadziło jednak do tego, że sieć często była przeciążona i po prostu padała - pozbawiając innych mieszkańców prądu.

Właśnie z tego powodu Mongolia Wewnętrzna (autonomiczny region Chin) podjęła decyzję o zlikwidowaniu wszystkich kopalni kryptowalut do kwietnia 2021 roku. Energia elektryczna jest tania, co skusiło wirtualnych kopaczy, doprowadzając przy tym do zwiększenia zapotrzebowania.