Incydent z niemieckim Eurofighterem. Zderzył się z dronem

The Aviationist zwraca uwagę, że lotnisko Manching znajduje się niedaleko miasta Ingolstadt, gdzie Airbus produkuje i montuje myśliwce Eurofighter przeznaczone dla niemieckich sił powietrznych. Są to wielozadaniowe myśliwce, z których obecnie korzysta kilka państw. Oprócz Niemiec są to Hiszpania, Włochy oraz Wielka Brytania. Jest to maszyna o obniżonej wykrywalności. Zaledwie 15 proc. jego powierzchni stanowi metal, co ułatwia myśliwcowi ukrywanie się przed systemami radarowymi. W konstrukcji wykorzystano również materiały kompozytowe, dzięki czemu maszyna jest lekka, a jednocześnie mocna.