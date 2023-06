Incydent w Cieśninie Tajwańskiej. Chiński okręt niebezpiecznie zbliżał się do niszczyciela z USA

Amerykański niszczyciel typu Arleigh Burke Aegis - USS Chung-Hoon razem z kanadyjską fregatą typu Halifax - HMCS Montréal podróżowały przez Cieśninę Tajwańską w związku z misją realizowaną na Morzu Południowochińskim od 25 maja br. Wtedy też doszło do incydentu z udziałem chińskiego okrętu wojennego, który zaczął zbliżać się do zachodnich okrętów i nagle przyśpieszył. Na pokładzie kanadyjskiej jednostki znajdowali się dziennikarze Global News, którzy zarejestrowali całe zdarzenie.

Kapitan HMCS Montreal Paul Mountford przekazał, że Chińczycy skontaktowali się z załogą USS Chung-Hoon przez radio. Kazali niszczycielowi ruszyć, aby uniknąć kolizji. Amerykanie również wezwali Chińczyków do zmiany kursu, ale ostatecznie to USS Chung-Hoon ruszył, a jednostki minęły się o ok. 150 metrów. Mountford w rozmowie z Global News zaznaczył: "Fakt, że zostało to ogłoszone przez radio przed zrobieniem tego, wyraźnie wskazywał, że było to zamierzone". Dodał, że nie było to profesjonalne zachowanie.