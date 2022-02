Incydent na Ukrainie. Wóz bojowy uderzył w czołg [WIDEO]

Przyczyny zdarzenia nie są znane. Przypuszcza się, że mogło do niego dojść przez nieuwagę osoby kierującej BMP-1 lub z powodu problemów technicznych. Przyjrzyjmy się możliwościom pojazdów, które brały udział w tej kolizji.

Widoczny na nagraniu BMP-1 to wóz bojowy piechoty opracowany jeszcze w Związku Radzieckim. Pojazdy te znajdują również na wyposażeniu Wojska Polskiego, gdzie występują pod nazwą BWP-1 (Bojowy Wóz Piechoty-1) . W naszej armii planuje się jednak wycofanie ich i zastąpienie wozami nowej generacji Borsuk .

BMP-1 został zaprojektowany jako pojazd do współdziałania z czołgami. Może poruszać się z prędkością ok. 50 km/h w terenie i ok. 5 km/h w wodzie. Jego zasięg na szosie wynosi pół kilometra. Na uzbrojenie BMP-1 składają się m.in. armata 2A28 Grom kal. 73 mm, karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm i wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych 9S415 ppk 9M14M Malutka. Pojazd jest napędzany 6-cylindrowym, czterosuwowym, wysokoprężnym silnikiem UTD-20.