II wojna światowa. Odnaleziono wrak łodzi podwodnej, która zaginęła ponad 70 lat temu

W Azji Południowo-Wschodniej grupa nurków zlokalizowała zaginiony wrak łodzi podwodnej marynarki wojennej USA, który zatonął w 1943 roku po ataku japońskich samolotów. Najprawdopodobniej jest to USS Grenadier , który od 77 lat spoczywa na północnym krańcu Cieśniny Malakka, między Półwyspem Malajskim a Sumatrą.

Przed rozpoczęciem poszukiwań, zespół porównał informacje na temat trzech okrętów zatopionych na tym obszarze w czasie II wojny światowej ze zgłoszeniami otrzymanymi od lokalnych rybaków, którzy podejrzewali, że natrafili na wrak okrętu podwodnego. Miało to miejsce pod koniec 2019 roku, ale dopiero teraz udało się potwierdzić odkrycie.

Nurkowie przez kilka dni pływali na łodzi wyposażonej w sonar, w celu ustalenia najbardziej prawdopodobnej lokacji wraku. Udało się go zlokalizować na głębokości 85 metrów, czyli na tyle głęboko, że nurkowie potrzebowali specjalnej mieszanki tlenu, azotu i helu, aby móc oddychać, a całe zanurzenie nie mogło trwać więcej niż kilka minut.

- Nie mieliśmy zbyt wiele czasu i nie byliśmy w stanie opłynąć całego okrętu - poinformował członek zespołu Lance Horowitz w rozmowie z Live Science . Po kolejnych pięciu zejściach Horowitz i jego zespół ustalili, że mają do czynienia z wrakiem wojskowej łodzi podwodnej, a najnowsze pomiary wskazują, że najprawdopodobniej jest to USS Grenadier. Teraz nurkowie czekają na oficjalne potwierdzenie znaleziska przez marynarkę wojenną USA.

USS Grenadier

USS Grenadier to okręt podwodny, który dołączył do amerykańskiej floty po japońskim ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku. Okręt pomógł w obronie wyspy Midway w czerwcu 1942 r. - jednej z decydujących bitew morskich na Pacyfiku podczas II wojny światowej - a później patrolował wybrzeża Azji Południowo-Wschodniej

20 kwietnia 1943 roku Grenadier zbliżał się do dwóch japońskich statków towarowych w pobliżu Phuket, zamierzając je zatopić, kiedy został zauważony przez japoński samolot. Okręt musiał awaryjnie zanurkować, ale został trafiony torpedą zrzuconą z samolotu, co doprowadziło do przerwy w zasilaniu i wywołało pożar na pokładzie.