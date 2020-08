Namierzyli U-Boota. Niemiecki okręt podwodny U-649 odnaleziony w Bałtyku

Wrak zlokalizowany jest na północ od Łeby, około 35 mil od polskiego brzegu, na głębokości 72 metrów . Jak donosi serwis Divers24 , zespół nurków, kierowany przez Tomasza Trojanowicza, zwraca uwagę na trudności związane z dotarciem do okrętu.

Wynikają one z faktu, ze wrak opleciony jest bardzo dużą ilością starych i nowych, pozrywanych sieci rybackich. Mimo tego udało się do niego dotrzeć i na podstawie charakterystycznych cech – lokalizacji otworów przelewowych – określić konkretny egzemplarz okrętu.

To jedna z wielu pozostałości po II wojnie światowej - poza wrakami na dnie Bałtyku zalegają m.in. zatopione zapasy broni chemicznej i wraki, których rdzewiejące zbiorniki wypełnione są wciąż paliwem, jak w przypadku zatopionego przez Rosjan okrętu Franken .

Kolizja z okrętem podwodnym

Odnaleziony wrak to U-649 - okręt podwodny typu VIIC. Były to stosunkowo niewielkie, oceaniczne (zasięg do 8500 mil morskich) jednostki, wypierające 769 ton na powierzchni i 871 ton w zanurzeniu. Ich uzbrojenie stanowiło 5 wyrzutni torped: cztery na dziobie i jedna na rufie.