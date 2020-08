HTML5 - co to jest? Wyjaśniamy w prostych słowach

HTML to język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Jego najnowsza wersja HTML5 jest rozwinięciem starszych języków, dzięki czemu daje autorowi strony więcej możliwości projektowania.

HTML5 - co to jest?

HTML5 to język tworzenia i prezentowania stron internetowych, który rozwijany był od 2008 roku. Jest następcą HTML 4.01, który po raz ostatni aktualizowany był w 2000 roku. To, co go wyróżnia, to możliwość odtwarzania plików audio i wideo na stronach internetowych oraz zastosowanie grafiki wektorowej SVG.

Jedną z głównych zalet HTML5 jest możliwość obsługiwania grafiki, wideo i audio bez konieczności instalowania dodatkowej wtyczki Adobe Flash, która wcześniej obsługiwała większość multimediów na stronach www. Co więcej, język ten pozwala na optymalizację stron pod urządzenia mobilne.

HTML5 jest przetwarzany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe, jak Microsoft Edge, Firefox, Safari i Google Chrome. Strona internetowa html5test.com pozwala sprawdzić, jak dana przeglądarka radzi sobie z wyświetlaniem stron napisanych w języku HTML5, a tym samym sprawdza jej kompatybilność z daną witryną.

Podstawowe różnice między HTML5 a HTML4

Jak wspomnieliśmy HTML5 zastąpiło wcześniejszą wersję języka, a tym samym wprowadził liczne usprawnienia, które pozwalają projektantom stron internetowych tworzyć bardziej zaawansowane projekty. Do najważniejszych różnic między HTML5 a HTML4 należą: Nowe tagi, m.in.: section, article, header, footer, video, audio, progress;

Nowe typy pól "input", np. search, url, email, datetime, date, month;

Możliwość osadzenia MathML i SVG bezpośrednio w dokumencie;

Nowe atrybuty elementów formularz;

Szereg nowości w API.

Zobacz też: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu

HTML5 a Flash - co warto wiedzieć?

Początkowo przeglądarki internetowe nie mogły same renderować multimediów Flash i wymagały zastrzeżonej, darmowej wtyczki Adobe Flash Player. Do 2008 roku nie było żadnej oficjalnej specyfikacji, według której można by stworzyć alternatywnego odtwarzacza.

Niestety Adobe Flash nie był wyświetlany na wszystkich urządzeniach, np. Apple nie zezwalał na uruchamianie Flasha na iOS. Dopiero wprowadzenie w 2008 roku języka HTML5 pozwoliło twórcom stron internetowych na pisanie uniwersalnych stron www, które można było bezpiecznie i wygodnie otworzyć na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, bez względu na system operacyjny.

Zasadniczo HTML5 może być używany jako alternatywa dla Adobe Flash. Oba dają możliwość odtwarzania dźwięku i wideo na stronach internetowych, mogą być również używane do grania w podstawowe gry przeglądarkowe oraz wyświetlania grafiki wektorowej.

Dlaczego Adobe Flash musiał zostać zastąpiony? Jego największym problemem jest duże pochłanianie zasobów systemowych, co może spowalniać przeglądanie stron www oraz działanie całego systemu. Co więcej, wtyczka narażona jest na liczne ataki, ze względu na pojawiające się bardzo często luki w zabezpieczeniach. Od 2020 roku, Adobe wycofuje się ze wsparcia dla wtyczki Flash, a niektóre przeglądarki przestały go obsługiwać.