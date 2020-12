Hakerzy wykradli dane firmy ubezpieczeniowej. Zażądali milionów za ich nieujawnianie

Cyberprzestępcy poinformowali o włamaniu na serwery Shirbit 3 grudnia. Wówczas kwota okupu wynosiła około 1 miliona dolarów. Dzisiaj żądają już 200 Bitcoinów, czyli równowartości około 3,8 miliona dolarów. Do ataku przyznała się grupa Black Shadow.

Jeżeli firma Shirbit nie zapłaci do końca 6 grudnia, to cyberprzestępcy ujawnią dane klientów. Zostaną one wystawione na sprzedaż w sieci. Informacje zawarte w wykradzionych plikach mogą wykorzystać kolejni cyberprzestępcy w celu atakowania konkretnych osób, podszywania się pod czyjąś tożsamość itp.