Kupujesz lub sprzedajesz na OLX? Uważaj, fala oszustów zalała serwis ogłoszeniowy

Przeglądając Facebooka coraz częściej natrafiam na zrzuty ekranu przedstawiające wiadomości SMS lub dyskusje ze sprzedawcą/handlarzem z OLX. Internauci dopytują, czy to na pewno prawdziwe ogłoszenie, czy jest to odpowiedni link? Dobrze, że część z nich jest już na tyle świadoma, że czują niepewność i wiedzą gdzie szukać odpowiedzi. Niestety, spora część nadal pada ofiarą oszustw.

Jedną z najczęściej spotykanych form oszustwa jest phishing. W ostatnim czasie na platformie OLX odnotowano dużą aktywność przestępców komunikujących się z potencjalnymi nabywcami lub nawet sprzedawcami poprzez aplikację WhatsApp. Często posługują się oni łamaną polszczyzną, na co należy zawsze zwracać uwagę.

Wysyłają też specjalnie przygotowane linki, które wyglądają na prawdziwe, a w rzeczywistości przenoszą ofiarę do fałszywej strony. Zamiast pozwolić na skorzystanie z usług związanych z nadaniem paczki czy też realizacji płatności online, przekierowują do serwisów wyłudzających dane dostępowe do bankowości internetowej. I nie pomogą tutaj zabezpieczenia typu "kod SMS", ponieważ oszuści doskonale wiedzą, że i te muszą wyłudzić.